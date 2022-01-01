أول زيارة رسمية لوزير جيش اسرائيلي الى الخليج العربي

القدس المحتلة/سما/

وصل وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إلى البحرين في أول زيارة رسمية له، حيث من المتوقع أن يوقع اتفاقية تاريخية للتعاون الأمني ​​بين إسرائيل والبحرين.

وقالت اذاعة الجيش الاسرائيلي أن هذه هي أول زيارة رسمية لوزير جيش "إسرائيلي" إلى الخليج العربي.

وأفاد مراسل موقع "والا" الإسرائيلي باراك رافيد في تغريدة عبر "تويتر" بأن "غانتس وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة. هذه هي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الجيش الإسرائيلي للبحرين. ومن المتوقع أن يوقع جانز اتفاقية تاريخية للتعاون الأمني ​​بين إسرائيل والبحرين".



من جهتها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن وزير الدفاع البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة، كان في استقبال غانتس في مطار العاصمة المنامة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور في اليوم التالي قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس.

وقالت إن "الوفد الإسرائيلي توجه إلى البحرين على متن طائرة سبق لها أن نقلت الرئيس المصري الراحل أنور السادات إلى إسرائيل عام 1977 في خضم بدء العملية السياسية بين البلدين".