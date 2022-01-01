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ماذا قالت وزارة الاقتصاد عن أسعار منتجات الألبان ؟

الأربعاء 02 فبراير 2022 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قالت وزارة الاقتصاد عن أسعار منتجات الألبان ؟



رام الله/سما/

 قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، ان منتجات ومشتقات الالبان الوطنية تباع للمستهلك بسعرها القديم والمتعارف عليه لدى المستهلك الفلسطيني.

وثمنت الوزارة في بيانها، الاستجابة السريعة لأصحاب المصانع الوطنية لقرار وزارة الاقتصاد الوطني بهذا الخصوص، والالتزام بالسعر المتعارف عليه بالرغم من عدم استقرار أسعار مدخلات الانتاج على الصعيد العالمي.


وشددت الوزارة على دورها الاستراتيجي في دعم وتطوير المنتجات الوطنية والمساعي الحثيثة التي تبذلها لزيادة المنتجات في سلة المستهلك لافته الى ان رفعها بنسبة (2% سنوياً) سيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة مؤكدة على اهمية ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية بحيث تكون الخيار الأول له عند الاستهلاك.

ودعت الوزارة المواطنين الابلاغ عن اي شكوى يرونها في السوق الفلسطيني من خلال الاتصال المباشر عبر الرقم 129 مؤكدة على دور الطواقم في ضبط وتنظيم السوق.

#وزارة الاقتصاد الوطني

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