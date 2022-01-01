المحلات غير ملتزمة بالتسعيرة ..وزارة الاقتصاد : الالبان تباع بسعرها القديم

رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، ان منتجات ومشتقات الالبان الوطنية تباع للمستهلك بسعرها القديم والمتعارف عليه لدى المستهلك الفلسطيني.



يأتي تصريح الوزارة في الوقت الذي قامت شركات الألبان باخفاء الاسعار القديمة بورقة صغيرة.

وخلافا لتصريح وزارة الاقتصاد فإن المحلات تبيع المنتجات الجديدة بأسعارها الجديدة التي حددتها الشركة.

وثمنت الوزارة في بيانها، الاستجابة السريعة لاصحاب المصانع الوطنية لقرار وزارة الاقتصاد الوطني بهذا الخصوص، والالتزام بالسعر المتعارف عليه بالرغم من عدم استقرار اسعار مدخلات الانتاج على الصعيد العالمي.

وشددت الوزارة على دورها الاستراتيجي في دعم وتطوير المنتجات الوطنية والمساعي الحثيثة التي تبذلها لزيادة المنتجات في سلة المستهلك لافته الى ان رفعها بنسبة (2% سنوياً) سيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة مؤكدة على اهمية ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية بحيث تكون الخيار الاول له عند الاستهلاك.

ودعت الوزارة المواطنين الابلاغ عن اي شكوى يرونها في السوق الفلسطيني من خلال الاتصال المباشر عبر الرقم 129 مؤكدة على دور الطواقم في ضبط وتنظيم السوق.