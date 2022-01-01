  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زراعة غزة توضّح أسباب ارتفاع أسعار بعض الخضروات

الأربعاء 02 فبراير 2022 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة توضّح أسباب ارتفاع أسعار بعض الخضروات



غزة/سما/

أعلنت وزارة الزراعة في غزة، عن أسباب ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضروات في أسواق القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة أدهم البسيوني في تصريح صحفي، إن ارتفاع أسعار أصناف مثل البندورة والخيار والباذنجان في هذه الفترة كل عام يعود لانخفاض درجات الحرارة نظرًا لتصنيف هذه الخضروات على أنها صيفية بخلاف البطاطا والبصل التي يتم زراعتها في الشتاء ولا تتأثر كثيرًا بالأحوال الجوية.

وأضاف البسيوني، أن التغيرات المناخية في الأسبوعين الماضيين أثرت سلبا على نضج الثمار الأمر الذي انعكس سلبا على الكميات المعروضة في الأسواق وأدى لتذبذب الأسعار وارتفاعها، والأمر ليس له علاقة بالتصدير.


وأشار إلى أن أسعار الخضروات ستعود لوضعها الطبيعي فور اعتدال الأحوال الجوية.

#الزراعة بغزة #اسعار الخضراوات

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف موعد ونسبة رواتب الموظفين الحكوميين

لابيد يكشف عن أكبر تهديد لـ"اسرائيل" ويحرمه من النوم

أول تعليق من من واشنطن على تقرير "أمنستي"

انخفاض في سعر صرف الدولار

الخارجية الأمريكية تصدر بيانا حول استشهاد عمر أسعد على يد كتيبة "نيتسح يهودا"

الصحة تصدر بيانا بخصوص ما يتم تدواله عن بيع الصيدليات لفحص كورونا المنزلي دون أدنى علم

"هآرتس" تهاجم المرشحة الجديدة لمنصب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال:قربت "إسرائيل" من نظام الأبرتهايد

الأخبار الرئيسية

غزة

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

بب

مصادر: هذا ما فشل به بلينكن في الاتصال الأخير مع الرئيس عباس...

الصحة: 12 حالة وفاة و10374 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الصحة بغزة تكشف تطورات الحالة الوبائية في القطاع ..

علقت داخل النفق ربع ساعة.. الأسير الزبيدي يكشف تفاصيل جديدة و مثيرة حول الفرار من سجن جلبوع

الاتصالات الفلسطينية