قلقيلية: إرجاع شاحنة محملة بالنفايات الإسرائيلية ومخلفات المستوطنات

قلقيلية / سما /

تمكنت سلطة جودة البيئة، بالتعاون مع قوى الأمن، من إرجاع شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية محملة بنفايات ومخلفات المستوطنات، إلى الطرف الإسرائيلي بعد ضبطها تفرغ حمولتها في موقع شمال شرق قرية كفر لاقف شرق محافظة قلقيلية.

وأوضحت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن طواقمها في المحافظة أجرت كشفا ومعاينة لحمولة الشاحنة، وتبين بأنها نفايات هدم وبناء.

وبينت أنه تم إعادة الشاحنة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة إضافة إلى المتابعة القانونية مع أصحاب الأراضي لدى الجهات المختصة، بإشراف محافظ قلقيلية رافع رواجبة، وبالتنسيق مع الشرطة البيئية والضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية والارتباط العسكري والمدني.

بدورها، ثمنت سلطة جودة البيئة دور الأجهزة الأمنية، على تعاونهم المستمر في ضبط وملاحقة مهربي النفايات الإسرائيلية في المحافظة وكافة محافظات الوطن، داعية المواطنين للتبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات من خلال التواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة في المحافظات أو بالاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية 132 او من خلال جهاز الشرطة _ الشرطة البيئية لحماية أراضينا وبيئتنا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت بأن المادة 13 من قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة تنص على حظر استيراد النفايات الخطرة إلى الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى أن المادة 34 من نظام إدارة النفايات الصلبة تفرض وجوب الحصول على تراخيص لاستيراد النفايات الصلبة غير الخطرة.