  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قلقيلية: إرجاع شاحنة محملة بالنفايات الإسرائيلية ومخلفات المستوطنات

الأربعاء 02 فبراير 2022 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

تمكنت سلطة جودة البيئة، بالتعاون مع قوى الأمن، من إرجاع شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية محملة بنفايات ومخلفات المستوطنات، إلى الطرف الإسرائيلي بعد ضبطها تفرغ حمولتها في موقع شمال شرق قرية كفر لاقف شرق محافظة قلقيلية.

وأوضحت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن طواقمها في المحافظة أجرت كشفا ومعاينة لحمولة الشاحنة، وتبين بأنها نفايات هدم وبناء.

وبينت أنه تم إعادة الشاحنة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة إضافة إلى المتابعة القانونية مع أصحاب الأراضي لدى الجهات المختصة، بإشراف محافظ قلقيلية رافع رواجبة، وبالتنسيق مع الشرطة البيئية والضابطة الجمركية والاستخبارات العسكرية والارتباط العسكري والمدني.

بدورها، ثمنت سلطة جودة البيئة دور الأجهزة الأمنية، على تعاونهم المستمر في ضبط وملاحقة مهربي النفايات الإسرائيلية في المحافظة وكافة محافظات الوطن، داعية المواطنين للتبليغ عن أي عملية تهريب للنفايات من خلال التواصل مع طواقم سلطة جودة البيئة في المحافظات أو بالاتصال على الرقم المجاني للضابطة الجمركية 132 او من خلال جهاز الشرطة _ الشرطة البيئية لحماية أراضينا وبيئتنا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت بأن المادة 13 من قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة تنص على حظر استيراد النفايات الخطرة إلى الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى أن المادة 34 من نظام إدارة النفايات الصلبة تفرض وجوب الحصول على تراخيص لاستيراد النفايات الصلبة غير الخطرة.

#قلقيلية #المستوطنات

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف موعد ونسبة رواتب الموظفين الحكوميين

لابيد يكشف عن أكبر تهديد لـ"اسرائيل" ويحرمه من النوم

أول تعليق من من واشنطن على تقرير "أمنستي"

انخفاض في سعر صرف الدولار

الخارجية الأمريكية تصدر بيانا حول استشهاد عمر أسعد على يد كتيبة "نيتسح يهودا"

الصحة تصدر بيانا بخصوص ما يتم تدواله عن بيع الصيدليات لفحص كورونا المنزلي دون أدنى علم

"هآرتس" تهاجم المرشحة الجديدة لمنصب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال:قربت "إسرائيل" من نظام الأبرتهايد

الأخبار الرئيسية

غزة

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

بب

مصادر: هذا ما فشل به بلينكن في الاتصال الأخير مع الرئيس عباس...

الصحة: 12 حالة وفاة و10374 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الصحة بغزة تكشف تطورات الحالة الوبائية في القطاع ..

علقت داخل النفق ربع ساعة.. الأسير الزبيدي يكشف تفاصيل جديدة و مثيرة حول الفرار من سجن جلبوع

الاتصالات الفلسطينية