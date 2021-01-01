غزة: انخفاض في حالات الزواج مقابل الارتفاع بحالات الطلاق

غزة/ سما /

أظهرت معطيات رسمية اليوم الأربعاء تقديم 20,786 معاملة زواج أمام المحاكم الشرعية في قطاع غزة خلال 2021، فيما بلغت معاملات الطلاق 4,319.

وتبين من المعطيات التي سردها حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة خلال استعراض انجازات المجلس أن هناك انخفاضًا في حالات الزواج بـ(133) حالة خلال 2021 عن العام الذي سبقه بنسبة (0.64%)، مع ارتفاع حالات الطلاق بـ(826) معاملة خلال 2021 عن عام 2020 بنسبة (23.6%).

وأشار الجوجو إلى أن أعلى حالات زواج كانت في محافظة غزة حيث بلغت (7,459) حالة زواج، وأقل حالات كانت في محافظة رفح حيث بلغت (2,402) حالة زواج، بينما جاءت أعلى نسبة طلاق في محافظة رفح حيث بلغت (21.1%) وأقل نسبة في محافظة غزة حيث بلغت (18.3%).

وذكر أن أعلى نسبة طلاق من زواج عام 2021 في محافظة شمال غزة حيث بلغت (6%)، وأقل نسبة في محافظة غزة حيث بلغت (5%).

وبين أن أعلى نسبة في أنواع الطلاق، كان بند الطلاق قبل الدخول حيث بلغت نسبته من إجمالي عدد حالات الطلاق (40.9%) وأقل نسبة الطلاق الكبرى حيث بلغت نسبته (1.9%).

وأوضح الجوجو أن القضاء الشرعي خلال العام الماضي أنجز في دوائره المختلفة (338,918) معاملة.

وبين الجوجو أن هناك زيادة في عدد المعاملات التي وصلت للقضاء الشرعي في عام 2021 بنسبة 17.4% عن العام الذي سبقه، مع انخفاض بنسبة 36% بالنسبة للدعاوي والمعاملات الواردة لمحكمة الاستئناف عن نفس العامين.