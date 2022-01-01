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الصحة: 12 حالة وفاة و10374 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأربعاء 02 فبراير 2022 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 12 حالة وفاة و10374 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 12 حالة وفاة و10374 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كل من الضفة الغربية والقدس  وقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجلت 5 حالات وفاة في قطاع غزة، 3 حالات في الخليل، حالتان في جنين، حالة في طولكرم، حالة في نابلس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 571، طولكرم 638، الخليل 178، بيت لحم 624، قلقيلية 155، رام الله والبيرة 1140، سلفيت 84، جنين 380، نابلس 1043، طوباس 95، أريحا والأغوار 157، قطاع غزة 2469، مدينة القدس 1840".

ولفتت الصحة إلى وجود 80 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 188 مريضا، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأعلنت الصحة نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 201، طولكرم 21، الخليل 315، بيت لحم 292، قلقيلية 48، رام الله والبيرة 455، سلفيت 46، جنين 107، نابلس 345، طوباس 132، أريحا والأغوار 60، قطاع غزة 150، مدينة القدس 0".

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