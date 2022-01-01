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داود أوغلو يطالب حكومة أردوغان بـ "وقف اضطهاد الشعب"

الأربعاء 02 فبراير 2022 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
داود أوغلو يطالب حكومة أردوغان بـ "وقف اضطهاد الشعب"



وكالات - سما-

اتهم زعيم حزب المستقبل المعارض في تركيا، رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "اضطهاد الشعب"، وطالبها بالتوقف عن ذلك.

وفي مقطع فيديو على "تويتر" علق داود أوغلو اليوم الأربعاء على زيادة فواتير الكهرباء في تركيا، وعدم قدرة المواطنين على دفع الفواتير وتلبية احتياجاتهم الأساسية، قائلا: "لقد حذرنا الحكام قبل أشهر من أن هذا الشتاء سيكون قاسيا، لكنهم لم يستمعوا".

وأضاف: "يصف شعبنا فصل الشتاء بالأسود. نواجه هذا العام شتاء أسود بالكامل. وأدى ارتفاع الكهرباء والغاز الطبيعي إلى عدم قدرة شعبنا على تلبية احتياجاتهم الأساسية للتدفئة".

وأكد داود أوغلو أن حكومة أردوغان "منفصلة عن الشعب"، مطالبا إياها بالتراجع عن الزيادات التي فرضتها على أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، والتوقف عن "اضطهاد الناس".

المصدر: صحيفة "زمان" التركية

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