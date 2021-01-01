أشغال غزة: أكثر من 61 ألف وحدة سكنية تضررت خلال العدوان الأخير

غزة/ سما /

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إنها قامت بحصر أضرار 61.010 وحدات سكنية تضررت خلال العدوان الأخير على القطاع، في حين قامت آليات ومعدات الوزارة بإزالة 320.000 طن من ركام المنازل المدمرة.

جاء ذلك في تقرير للوزارة حول الانجازات التي حققتها خلال 2021.

وبينت أنها قامت بتعويض 35.000 مواطن تضرروا خلال العدوان الأخير بمبلغ 12 مليون دولار من خلال المؤسسات المانحة، مشيرةً إلى أنها تعمل في الوقت الحالي على تعويض 16.000 مواطن بمبلغ 20 مليون دولار.

وأشارت الوزارة إلى أن آلياتها ومعداتها عملت 20 ألف ساعة لصالح الدوائر الحكومية والبلديات وجهود إعادة الإعمار.

وبينت أنها تابعت المنحة المصرية لإعمار غزة حيث تم البدء بتنفيذ شارع الرشيد “بيت لاهيا” شمال قطاع غزة، ويجري في الوقت الحالي أعمال طرح عطاءات 3 مدن سكنية.

ولفتت إلى أنها بدأت العمل على إعادة إعمار 41 وحدة سكنية هدمت بشكل كلي خلال العدوان الأخير، حيث تعهدت العديد من المؤسسات المانحة بتقديم دعم مالي بقيمة 62 مليون دولار تغطي ما يقارب 80% من حالات الهدم الكلي.

وأشارت إلى انتهائها من إنشاء 111 وحدة سكنية في حي الندى شمال القطاع ضمن مشاريع المنحة الإيطالية.