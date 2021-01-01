  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أشغال غزة: أكثر من 61 ألف وحدة سكنية تضررت خلال العدوان الأخير

الأربعاء 02 فبراير 2022 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
أشغال غزة: أكثر من 61 ألف وحدة سكنية تضررت خلال العدوان الأخير



غزة/ سما /

 قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إنها قامت بحصر أضرار 61.010 وحدات سكنية تضررت خلال العدوان الأخير على القطاع، في حين قامت آليات ومعدات الوزارة بإزالة 320.000 طن من ركام المنازل المدمرة.

جاء ذلك في تقرير للوزارة حول الانجازات التي حققتها خلال 2021.

وبينت أنها قامت بتعويض 35.000 مواطن تضرروا خلال العدوان الأخير بمبلغ 12 مليون دولار من خلال المؤسسات المانحة، مشيرةً إلى أنها تعمل في الوقت الحالي على تعويض 16.000 مواطن بمبلغ 20 مليون دولار.

وأشارت الوزارة إلى أن آلياتها ومعداتها عملت 20 ألف ساعة لصالح الدوائر الحكومية والبلديات وجهود إعادة الإعمار.

وبينت أنها تابعت المنحة المصرية لإعمار غزة حيث تم البدء بتنفيذ شارع الرشيد “بيت لاهيا” شمال قطاع غزة، ويجري في الوقت الحالي أعمال طرح عطاءات 3 مدن سكنية.

ولفتت إلى أنها بدأت العمل على إعادة إعمار 41 وحدة سكنية هدمت بشكل كلي خلال العدوان الأخير، حيث تعهدت العديد من المؤسسات المانحة بتقديم دعم مالي بقيمة 62 مليون دولار تغطي ما يقارب 80% من حالات الهدم الكلي.

وأشارت إلى انتهائها من إنشاء 111 وحدة سكنية في حي الندى شمال القطاع ضمن مشاريع المنحة الإيطالية.

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف موعد ونسبة رواتب الموظفين الحكوميين

السلطات السعودية تعدم مصريا وفلسطينيا وسعوديا

لابيد يكشف عن أكبر تهديد لـ"اسرائيل" ويحرمه من النوم

أول تعليق من من واشنطن على تقرير "أمنستي"

الصحة تصدر بيانا بخصوص ما يتم تدواله عن بيع الصيدليات لفحص كورونا المنزلي دون أدنى علم

"هآرتس" تهاجم المرشحة الجديدة لمنصب المستشار القانوني لحكومة الاحتلال:قربت "إسرائيل" من نظام الأبرتهايد

ما حقيقة الفيديوهات عن لحظات الرعب واحتراق برج خليفة بالإمارات بعد هجوم الحوثيين؟

الأخبار الرئيسية

لأول مرة.. الأسير الزبيدي يكشف تفاصيل جديدة و مثيرة حول الفرار من سجن جلبوع

التربية : تعليق الدوام الدارسي اعتباراً من غد وحتى السبت 12/2

الصحة: 5 حالات وفاة و 2469 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

"أونروا" : سنعلن عن تدابير تعليمية مؤقتة في مدارسنا بالضفة للحماية من كورونا

مصادر أمنية إسرائيلية تكذب بينيت: نظام الليزر يحتاج لسنوات.. ماذا قال عن أحمد في خانيونس ؟

الاتصالات الفلسطينية