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غزة: تشديد الإجراءات بحق المركبات المخالفة مطلع مارس

الأربعاء 02 فبراير 2022 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تشديد الإجراءات بحق المركبات المخالفة مطلع مارس



غزة/ سما /

أعلن مدير إدارة المرور والنجدة في الشرطة العميد تامر شحادة عن بدء الشرطة بتشديد إجراءاتها بحق المركبات المخالفة على الطريق اعتباراً من الأول من شهر آذار/ مارس المقبل، وذلك مع انتهاء مدة قرار تخفيض رسوم المركبات نهاية الشهر الجاري.

وقال العميد شحادة في تصريح صحفي صباح اليوم الأربعاء، إن إدارة شرطة المرور والنجدة تواصل إجراءاتها المستمرة لضبط الحالة المرورية وتحسين الواقع المروري في قطاع غزة".

وشدد العميد شحادة على أن شرطة المرور لن تسمح بسير أي مركبة لم تستوفِ إجراءاتها القانونية، داعياً السائقين للمسارعة إلى توفيق الأوضاع القانونية لمركباتهم قبل الموعد المذكور.

وكانت رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي قد أقرت مؤخراً تمديد قرار تخفيض رسوم ترخيص المركبات لشهر إضافي حتى نهاية شهر شباط/ فبراير الجاري.

يذكر أن وزارة النقل والمواصلات قد أعلنت نهاية أكتوبر المنصرم جُملة من الإجراءات والتسهيلات الجديدة التي من شأنها مساعدة السائقين لتوفيق أوضاعهم القانونية، تقديراً لظروفهم وللأوضاع الاقتصادية التي يعيشها شعبنا بعد أزمة كورونا التي خلفت آثاراً اقتصادية مَسّت الجميع.

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