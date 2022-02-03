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التربية : تعليق الدوام الدارسي اعتباراً من غد وحتى السبت 12/2

الأربعاء 02 فبراير 2022 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية : تعليق الدوام الدارسي اعتباراً من غد وحتى السبت 12/2



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تعليق الدوام المدرسي الوجاهي في جميع المدارس ورياض الأطفال، اعتباراً من صباح غد الخميس 3/2/2022، وحتى مساء السبت 12/2/2022، مع التحول إلى التعلم عن بُعد.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، إنه سيتم وبالتنسيق مع وزارة الصحة، استكمال الحملة الوطنية لتطعيم الطلبة والكوادر التربوية، وذلك في ضوء التصاعد اللافت في المنحنى الوبائي وتزايد أعداد المخالطين، وحفاظاً على سلامة طلبتنا وكوادرنا.

وأضافت انه سيتم استثمار هذه الفترة من أجل تنظيم حملة التطعيم في المدارس وفق ترتيبات سيعلن عنها بعد التنسيق بين مديريات التربية ومديريات الصحة في المحافظات.

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