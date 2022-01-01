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يديعوت : قراصنة إيرانيون يكثفون هجمات الكترونية ضد شركات إسرائيلية

الأربعاء 02 فبراير 2022 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت : قراصنة إيرانيون يكثفون هجمات الكترونية ضد شركات إسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

كثفت مجموعة القرصنة الإيرانية (Moses Staff) هجماتها الإلكترونية ضد الشركات والشخصيات الإسرائيلية، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة العبرية: إنه على عكس هجمات الفدية العادية والتي يطالب بها المهاجمون مبالغ فدية مقابل إزالة التهديد، المهاجمون الإيرانيون يعملون الآن من دوافع جيو-سياسية، بهدف الحاق الضرر بمصالح إسرائيل.

وأضافت، "في موقع المجموعة يمكن رؤية عدد واسع من الشركات والمنظمات الإسرائيلية التي تدعي المجموعة أنها هاجمتها بينها الوحدة 8200 وشركة رفائيل".

وأوضحت أن المجموعة استغلت ثغرة في نظام التشغيل ويندوز ونجحت من خلالها باختراق حواسيب هذه المنظمات والشركات بحرية وعلى مدار أشهر بهدف البحث عن معلومات حساسة، وبهذه الطريقة نجحت بتعطيل عشرات الشركات في أنحاء إسرائيل.

ولفتت أنه الى جانب مجموعة Moses Staff هناك مجموعة أخرى تنشط بالحملة الواسعة التي يشنها النظام الإيراني، حيث كشف البحث عن مجموعة جديدة من القراصنة يطلق عليها Phosphorus والتي طورت أدوات تجسس لديها.

يذكر أن مجموعة القرصنة الإيرانية (Moses Staff) استطاعت مهاجمة حاسوب وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، فيما سربت معلومات عن الجنود الإسرائيليين في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

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