الاحصاء: ارتفاع حاد في مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي العام الماضي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 14.13% خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، وبلغ 105.06 عام 2021 مقارنة بـ 92.05 عام 2020 (سنة الأساس 2019 = 100).

وعلى مستوى الأنشطة الرئيسية المكونة للمؤشر، سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً حاداً نسبته 32.02%، وأنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً حاداً نسبته 16.09%، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً حاداً نسبته 8.55%، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً حاداً نسبته 5.86%.

وسجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 0.32% خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2021، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 108.39 خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بـ108.74 خلال شهر تشرين ثاني 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً حاداً مقداره 11.16%، والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً حاداً مقداره 7.30% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما أنشطة الصناعات التحويلية، فقد سجلت انخفاضاً مقداره 1.05% خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية التي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون أول 2021 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2021 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الملابس، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الأثاث، وصناعة المشروبات.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات التبغ، وأنشطة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 14.04% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.