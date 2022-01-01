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الاحتلال يهدم منشأة تجارية في عناتا شمال شرق القدس

الأربعاء 02 فبراير 2022 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منشأة صناعية في بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت البلدة وهدمت بركسا تجاريا يعود لعائلة حداد شرق البلدة، ويقع بمحاذاة جدار الفصل العنصري.

وأشارت إلى أن الاحتلال منع أصحاب "البركس" من إخراج المواد التجارية الموجودة فيه، وهدمت الجرافات المنشأة على ما فيها، إضافة إلى تجريفها لأرضية "البركس" والأرض المحيطة به.

يذكر أن الاحتلال ينفذ منذ فترة حملة هدم للمنشآت التجارية والصناعية في تلك المنطقة، بحجة أنها أقيمت دون الحصول على ترخيص.

#الاحتلال #القدس

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