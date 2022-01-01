أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الضغط الشعبي والدعوات لمقاطعة الشركات التي ترفع الأسعار ادى الى تجميدها

اقتراح قانون لرفع الحد الأدنى للاجور إلى 40 شيقلا في الساعة

الحكم على رئيس حزب شاس اريه درعي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ودفع غرامة 180 ألف شيقل