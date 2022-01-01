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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 02 فبراير 2022 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.

* "هآرتس":

  • الشرطة تعترف انها استغلت برنامج التجسس "بيكسوس" وترفض اعطاء التفاصيل حول هذه الحالات  

  • جنود تركوا مسنا 80 عاما يموت من البرد، الولايات المتحدة: قلقون جدا وننتظر تحقيقا جنائيا

  • رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية: التحقيق بموت عمر اسعد تمثيلية كاذبة والاجراءات ضد الجنود سخيفة  

  • امنستي: اسرائيل دولة أبارتهايد  

  • بلنكن تحدث مع الرئيس محمود عباس وبحثا تقوية العلاقات بين الادارة الاميركية والسلطة الوطنية

* "يديعوت احرونوت":

  • الضغط الشعبي على شركات انتاج الغذاء أثمر والتزمت بعدم رفع الاسعار  

  • اسرائيل ضد امنستي "تقرير الأبارتهايد رفع الشرعية عن إسرائيل"  

  • ابناء عائلة المسن عمر اسعد يدرسون اتخاذ اجراءات قضائية ضد اسرائيل  

  • شقيق اسعد: تم معاقبة الجنود لان اخي يحمل الجنسية الامريكية  

  • المراسل العسكري يوسي يهوشوع: يجب حل وحدة "نتسح يهودا"

* "معاريف":  

  • الوضع الاقتصادي مؤلم  

  • الضغط الشعبي والدعوات لمقاطعة الشركات التي ترفع الأسعار ادى الى تجميدها  

  • اقتراح قانون لرفع الحد الأدنى للاجور إلى 40 شيقلا في الساعة  

  • الحكم على رئيس حزب شاس اريه درعي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ودفع غرامة 180 ألف شيقل  

  • بينت: أشعة الليزر ستكون جاهزة خلال عام ضد الصواريخ والقذائف والأجهزة المختصة تنفي  

  • وزير الخارجية لبيد يهاجم تقرير أمنستي  

#الصحف الإسرائيلية

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