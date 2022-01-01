أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف) الصادرة اليوم الأربعاء.
* "هآرتس":
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الشرطة تعترف انها استغلت برنامج التجسس "بيكسوس" وترفض اعطاء التفاصيل حول هذه الحالات
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جنود تركوا مسنا 80 عاما يموت من البرد، الولايات المتحدة: قلقون جدا وننتظر تحقيقا جنائيا
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رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية: التحقيق بموت عمر اسعد تمثيلية كاذبة والاجراءات ضد الجنود سخيفة
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امنستي: اسرائيل دولة أبارتهايد
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بلنكن تحدث مع الرئيس محمود عباس وبحثا تقوية العلاقات بين الادارة الاميركية والسلطة الوطنية
* "يديعوت احرونوت":
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الضغط الشعبي على شركات انتاج الغذاء أثمر والتزمت بعدم رفع الاسعار
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اسرائيل ضد امنستي "تقرير الأبارتهايد رفع الشرعية عن إسرائيل"
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ابناء عائلة المسن عمر اسعد يدرسون اتخاذ اجراءات قضائية ضد اسرائيل
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شقيق اسعد: تم معاقبة الجنود لان اخي يحمل الجنسية الامريكية
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المراسل العسكري يوسي يهوشوع: يجب حل وحدة "نتسح يهودا"
* "معاريف":
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الوضع الاقتصادي مؤلم
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الضغط الشعبي والدعوات لمقاطعة الشركات التي ترفع الأسعار ادى الى تجميدها
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اقتراح قانون لرفع الحد الأدنى للاجور إلى 40 شيقلا في الساعة
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الحكم على رئيس حزب شاس اريه درعي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ودفع غرامة 180 ألف شيقل
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بينت: أشعة الليزر ستكون جاهزة خلال عام ضد الصواريخ والقذائف والأجهزة المختصة تنفي
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وزير الخارجية لبيد يهاجم تقرير أمنستي