الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 7 مواطنين من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز 'الكونتينر' العسكري جنوب شرق القدس، اعتقلت المواطنين ثائر جميل مضية، وابراهيم خليل عقل، وكلاهما من بلدة حلحول.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ضياء السمامرة من الظاهرية، واقتادته الى أحد مراكز الاعتقال.

ومن مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسان وليد عبد الفتاح ابو حسين (23 عاما) من خلة الدار، ومكافح زهير اسماعيل ابو داود (25 عاما) من خربة قلقس، وسمير عرفات يوسف ابو حسين (34 عاما) وشقيقه سامر (30 عاما) من جبل منوح. كما فتشت منازل عدد من المواطنين عرف منهم جميل وعبد الحميد ابو داود في خربة قلقس، وعاثت بمحتويات المنازل المستهدفة خرابا.