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الاحتلال يعتقل مواطنا ونجليه من سلواد شمال شرق رام الله

الأربعاء 02 فبراير 2022 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطن ياسين صبحي حامد (52 عاماً)، ونجليه عماد (22 عاما)، وأحمد (18 عاما) من بلدة سلواد، شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل في الساعة الثانية فجرا، ولم تغادره إلا برفقه المعتقلين الساعة السابعة صباحا، بعد ان فتشت المنزل وخربت محتوياته.

يذكر ان الابن الثالث للمواطن ياسين صبحي حامد، واسمه محمد هو أيضا معتقل منذ أكثر من أسبوع في سجون الاحتلال.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى كفر عين وقراوة بني زيد ودير غسانة شمال غرب رام الله، دون ان يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

#رام الله #الاحتلال

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