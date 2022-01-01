رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، على صدر صفحاتها الأولى، تصريح منظمة "العفو الدولية" بضرورة مساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.

كما تناولت الصحف، الوضع الصحي الحرج للأسير ناصر أبو حميد والجهود المستمرة لإطلاق سراحه، وهدم الاحتلال 5 منازل بالضفة بينها منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط، ومصادقته على 3 مشاريع لبناء 1720 وحدة استيطانية في مستوطنات بالقدس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

-الرئيس يمنح القائد الوطني جمال محيسن "النجمة الكبرى" من وسام القدس

-"العفو الدولية": ينبغي مساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

-المعتقلون الإداريون في سجن "عوفر" يقررون إرجاع 3 وجبات اليوم

-الاحتلال يهدم 5 منازل بالضفة بينها منزل الشهيد فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط

-الأسير ناصر أبو حميد ما زال في وضع صحي حرج والجهود مستمرة لإطلاق سراحه

-12 وفاة و11016 إصابة بـ"كورونا" وتحديث بروتوكول الحجر المنزلي للمصابين والمخالطين

-اللجنة التحضيرية لـ"المركزي" تناقش التحضيرات لعقده في موعده المحدد

* "الأيام":

-"أمنستي": يجب مساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين

-حملة هدم وتجريف وإخطار واسعة.. وقوع مواجهات بعد اقتحام مخيم شعفاط

-نابلس: الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية ووقوع مواجهات

-أمريكا تطالب إسرائيل بتحقيق "جنائي شامل" حول استشهاد المسن أسعد

-الكيلة تحذر: أبو حميد معرض لانتكاسة صحية في أي لحظة

-الاحتلال يصادق على بناء 400 وحدة استيطانية في "غيلو"

-إسرائيل: تسجيل 67 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا"

* "القدس":

-"أمنستي": إسرائيل دولة فصل عنصري وتنفذ جرائم ضد الانسانية

-"الإداريون" في "عوفر" يقررون إرجاع 3 وجبات اليوم

-المصادقة على 3 مشاريع لبناء 1720 وحدة سكنية في مستوطنات بالقدس

-الاكتفاء بتوبيخ قتلة الشهيد عمر أسعد!

-بؤرة استيطانية جديدة بالأغوار وعمليات هدم واسعة بالضفة

-الأسير أبو حميد في وضع صحي حرج والجهود مستمرة لإطلاق سراحه

-لبنان يعلن تفكيك 17 شبكة تجسس تعمل لمصلحة إسرائيل