التربية والتعليم تتحدث عن اغلاق المدارس ورياض الاطفال بسبب تفشي كورونا ..

رام الله / سما /

أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم برام الله، صادق الخضورـ إنه لا صحة حتى الآن لما يتم تداوله حول تعطيل الدوام المدرسي لمدة 10 أيام بدءاً من صباح غد الخميس وحتى مساء السبت 12-2-2022، مشيراً إلى أن السيناريوهات التي تطرح ما زالت حتى الآن قيد الدراسة ولا يوجد قرار نهائي.

وأضاف الخضور "حتى اللحظة ما زالت وزارة التربية تدرس مع الصحة الخيارات الخاصة بآليات التوجه لحملة تطعيم للطلبة والمعلمين".

وتابع:" وحتى اللحظة ما زلنا في ذروة التشاور مع وزارة الصحة وفي حال صدور أية قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها من طرفنا".

وأضاف: "عدد من السيناريوهات قيد الدراسة ولا يوجد قرار نهائي، من ضمنها السيناريو الذي تم تناقله".

وقال: "حتى لا نربك المشهد اليوم هو دوام اعتيادي، وفي حال وجود جديد سنعلن عنه على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم".

وكانت أنباء قد تم تناقلها صباح اليوم تفيد بتعطيل الدوام في المدارس ورياض الاطفال في جميع المحافظات بالضفة الغربية، ابتداء من صباح يوم الخميس 3/2/2022 وحتى مساء يوم السبت 12/2/2022 في ظل تصاعد لافت في المنحنى الوبائي، وهذا ما نفاه الناطق باسم التربية.