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بالاسماء .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الأربعاء 02 فبراير 2022 08:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء .. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلين فجر اليوم، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

واعتقلت المحرر جمال عجاج من صيدا بطولكرم.

ومن نابلس، اعتقل الاحتلال أربعة شبان من البلدة القديمة وذلك خلال اقتحامه المنطقة الشرقية في المدينة.

كما اعتقل ياسين صبحي حامد، وعماد ياسين حامد وأحمد ياسين حامد من سلواد شرق رام الله.

ومن الخليل، جرى اعتقال حسان أبو حسين.

واعتقل الاحتلال محمد حمزة عبيد من القدس، وليث كسابرة من بيت عنان شمال غرب العاصمة المحتلة.

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