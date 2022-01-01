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مصرع فتى جراء حريق بشقة سكنية بالقدس

الأربعاء 02 فبراير 2022 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع فتى جراء حريق بشقة سكنية بالقدس



القدس المحتلة / سما /

لقي فتى (13 عاما)، مصرعه جراء حريق شب في عمارة سكنية في حي المصرارة في القدس المحتلة، فجر اليوم الأربعاء.

وتلقت طواقم الإطفاء والإنقاذ بلاغا عن حريق شب في شارع دانييال بحي المصرارة بالقدس، وعمد طاقم الإطفاء على إخماد الحريق الذي شب بشقة سكنية في عمارة مؤلفة من 4 طوابق.

وأتضح خلال عملية إخماد الحريق أن شخصا متواجد داخل الشقة المشتعلة، وعملت الطواقم على تخليص العالق وأتضح أنه توفي قبل تخليصه، حيث أقرت الطواقم الطبية وفاته.

وعملت الطواقم على إخماد النيران، وشرعت بالتعاون مع الشرطة التحقيق في أسباب اندلاع الحريق بالشقة السكنية.

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