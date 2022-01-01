لابيد يكشف عن أكبر تهديد لـ"اسرائيل"و يحرمه من النوم

القدس المحتلة/سما/

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، عن أكثر ما يقض مضاجع دولة الاحتلال ومستقبلها ويحرمه من النوم.

ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن أكبر تهديد يواجه "اسرائيل" هو تفكك النسيج الاجتماعي للمجتمع الإسرائيلي، بدعوى أنه بدون حصانة اجتماعية داخلية لن تتمكن "اسرائيل" من مواجهة أو إيران أو حزب الله أو التعامل مع الادعاءات بأن "إسرائيل" دولة عنصرية.

وأكد يائير لابيد أن الهدف الأساس من حكومة نفتالي بينيت الحالية هي توحيد المجتمع الإسرائيلي وتعزيز دولة "إسرائيل"، وهي قضايا تختلف عن غيرها من الحكومات الإسرائيلية السابقة.



وشدد وزير الخارجية الإسرائيلية على أن حكومة بينيت التي يشارك فيها كوزير لديها شخصية، بدعوى أنها حكومة مركزية صهيونية ومحترمة، وهذا ما تحتاجه "اسرائيل"، في هذه الآونة.

وأوضح لابيد أن كلمته جاءت خلال مشاركته في الذكرى الـ15 لتأسيس معهد دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب.