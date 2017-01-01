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الكويت: حذف لقب "الشيخ" من أسماء غير المعتمدين بشجرة أسرة الصباح

الأربعاء 02 فبراير 2022 01:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت: حذف لقب "الشيخ" من أسماء غير المعتمدين بشجرة أسرة الصباح



الكويت/سما/

أعلن الديوان الأميري في الكويت اليوم الثلاثاء، عن اتخاذه الإجراءات اللازمة لحذف لقب "الشيخ" أو المهنة "أحد أفراد الأسرة الحاكمة" من وضع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح.

وذكرت صحيفة "الراي" أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عممت كتابا من الديوان الأميري على الوزراء يتضمن قائمة بالأسماء غير المعتمدة ضمن أفراد الأسرة الحاكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حذف لقب (الشيخ) أو المهنة (أحد أفراد الأسرة الحاكمة) ممن وضع لهم بالمخالفة لما ورد في شجرة أسرة الصباح.

ويأتي التعميم تنفيذا للأمر الأميري الصادر في مايو 2017 باعتماد شجرة اسرة الصباح رسمياً لترتيب نسب الأسرة الحاكمة في الكويت واعتبارها شجرة رسميا ومرجعا للنسب.

#الكويت

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