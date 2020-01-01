"كويكب طروادة" يحوم حول الكرة الأرضية

وكالات/سما/

أكد فريق من العلماء أن الكرة الأرضية ملاحقة من "كويكب طروادة"، وهو أحد الكويكبات التي تدور في أفلاك كواكب المريخ والمشتري ونبتون.

وبحسب العلماء فإن "كويكبات طروادة" تشترك في مدارها مع كوكب آخر، وتبقى في مدار مستقر.

وتم العثور عليها عدة مرات في الماضي، وأخذت تسميتها من تلك التي تم العثور عليها لأول مرة حول كوكب المشتري، حيث تم تسميتها على اسم شخصيات من حرب طروادة.

ولكن بالكاد تم رصد أي منها قرب الأرض.

وفي 12 ديسمبر 2020، رصد العلماء هدفا مثيرا للاهتمام، وقاموا بتفصيله من خلال دمج البيانات من الأرشيف مع الملاحظات التي أجريت من الأرض، وأكدت الأبحاث أن هذا الجسم هو "كويكب طروادة"، لكن لا يزال من غير الواضح من أين جاء وما إذا كان قدم من حزام الكويكبات الرئيسي خارج النظام الشمسي، وتم التخلص منه عندما تفاعل مع جاذبية كوكب المشتري.

وتشير الملاحظات إلى أنه سيبقى في مداره الحالي لمدة 4000 عام أخرى.

وفي علم الفلك كويكبات طروادة أو أحصنة طروادة هي عبارة عن كويكبات صغيرة أو أقمار ترافق كوكبا أو قمرا أكبر أثناء دورانه حول الشمس، حيث تبقى في موقع مستقر بالنسبة للجرم الأكبر.

وفي النظام الشمسي هناك ستة كواكب تتبعها كويكبات طروادة هي المشتري، ونبتون، والمريخ، اولزهرة، وأورانوس والأرض.