  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لابيد:" إسرائيل" كانت على طريق التدمير الذاتي قبل تشكيل الحكومة

الأربعاء 02 فبراير 2022 01:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد:" إسرائيل" كانت على طريق التدمير الذاتي قبل تشكيل الحكومة



القدس المحتلة/سما/


اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن إسرائيل كانت "على مسار تدمير الذات" قبل تشكيل الحكومة الحالية".


وفي كلمة له خلال خلال المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي، قال لابيد إن "أكبر تهديد يواجه إسرائيل هو "فقدان الوحدة الاجتماعية"، مشددا على أنه "بدون ثبات داخلي لا يمكننا التعامل مع إيران أو حزب الله أو محاولة تصويرنا كدولة فصل عنصري".

وأضاف: "إسرائيل  كانت تمشي على مسار تدمير الذات قبل تشكيل الحكومة الحالية. في اللحظة التي يشعل فيها المجال السياسي نيران الصراع بدلا من حله ، تدخل البلاد في حالة من الانهيار لا يمكن التعافي منها".

وأشار لابيد إلى أن "الحكومة الحالية تأسست من منطلق فهم أن هذه كانت لحظة الحقيقة. لقد كانت لحظتنا أن نقرر ما هو الأفضل للبلاد.. تمزيق المجتمع الإسرائيلي أو توحيده"، مشددا على "أننا لن ندع المتطرفين يقودونا إلى الهاوية".

#يائير لابيد #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف موعد ونسبة رواتب الموظفين الحكوميين

السلطات السعودية تعدم مصريا وفلسطينيا وسعوديا

العراق.. مقتل متحول جنسيا على يد شقيقه في دهوك (صور)

أسعار صرف العملات

الصحة تصدر بيانا بخصوص ما يتم تدواله عن بيع الصيدليات لفحص كورونا المنزلي دون أدنى علم

هل تغلق الأونروا جميع مدارسها بغزة بسبب تفشي كورونا ؟

إحباط إسرائيلي من فشل الجيش في هزيمة الفلسطينيين..

الأخبار الرئيسية

كان

كان العبرية تكشف عن خطوة غير مسبوقة بشأن مناورة سرية عسكرية تحاكي ضرب إيران

الخارجية الأمريكية تصدر بيانا حول استشهاد عمر أسعد على يد كتيبة "نيتسح يهودا"

أول تعليق من من واشنطن على تقرير "أمنستي"

الحجر

الصحة الفلسطينية تنشر تحديث بروتوكول الحجر المنزلي للمصابين بفيروس "كورونا" والمخالطين لهم

بينيت: قريباً سنشغل منظومة اعتراض الصواريخ بالليزر ..الاعلام الاسرائيلي: هذا ذر للرماد في عيون الجمهور

الاتصالات الفلسطينية