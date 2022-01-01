لابيد:" إسرائيل" كانت على طريق التدمير الذاتي قبل تشكيل الحكومة

القدس المحتلة/سما/



اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن إسرائيل كانت "على مسار تدمير الذات" قبل تشكيل الحكومة الحالية".



وفي كلمة له خلال خلال المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي، قال لابيد إن "أكبر تهديد يواجه إسرائيل هو "فقدان الوحدة الاجتماعية"، مشددا على أنه "بدون ثبات داخلي لا يمكننا التعامل مع إيران أو حزب الله أو محاولة تصويرنا كدولة فصل عنصري".

وأضاف: "إسرائيل كانت تمشي على مسار تدمير الذات قبل تشكيل الحكومة الحالية. في اللحظة التي يشعل فيها المجال السياسي نيران الصراع بدلا من حله ، تدخل البلاد في حالة من الانهيار لا يمكن التعافي منها".

وأشار لابيد إلى أن "الحكومة الحالية تأسست من منطلق فهم أن هذه كانت لحظة الحقيقة. لقد كانت لحظتنا أن نقرر ما هو الأفضل للبلاد.. تمزيق المجتمع الإسرائيلي أو توحيده"، مشددا على "أننا لن ندع المتطرفين يقودونا إلى الهاوية".