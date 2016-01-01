ما حقيقة الفيديوهات عن لحظات الرعب واحتراق برج خليفة بالإمارات بعد هجوم الحوثيين؟

وكالات/سما/

تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة قالوا إنها توثق الهجمات الصاروخية لحركة "أنصار الله" الحوثية على الإمارات.

وكان أبرز تلك المقاطع فيديو ادعى ناشروه أنه يصوّر اندلاع حريق في برج خليفة (أعلى مبنى في العالم) بعد تعرضه للصواريخ.

إلا أن ذلك الادعاء غير صحيح، فالفيديو لا علاقة له بالتطورات الأخيرة بل يعود لحريق فندق في دبي قبيل الاحتفال برأس السنة عام 2016، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك" استنادا إلى النتائج التي أظهرتها محركات البحث.

كذلك انتشرت مقاطع مصوّرة أخرى ادعى ناشروها أنها توثق لحظات هجوم صاروخي، إذ تظهر فيها أجسام مضيئة في السماء قبل أن تسقط فوق مناطق سكنية غير معروفة ليلا، مع تعليق "الإمارات الآن".

لكن الحقيقة أن تلك المشاهد منشورة منذ سنوات على أنها لصواريخ استهدفت السعودية.

يذكر أن المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" العميد يحيى سريع، كان أعلن ضرب "أهداف نوعية وهامّة" في إمارة أبوظبي، إضافة إلى "أهداف حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات صماد 3".

وبحسب ما أعلنته الجماعة، فقد تعرضت الإمارات إلى 3 هجمات صاروخية هذا الشهر، كان آخرها فجر الاثنين، وهو الذي علقت عليه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بالقول إن الجيش الأمريكي ساعد الإمارات في إحباط هجوم صاروخي في وقت مبكر من صباح الاثنين.