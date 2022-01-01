كان العبرية تكشف عن خطوة غير مسبوقة بشأن مناورة سرية عسكرية تحاكي ضرب إيران

القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية ("كان 11") ، عن خطوة غير مسبوقة في المناورة السرية التي أجراها سلاح الجو الاسرائيلي قبل حوالي أسبوعين.

وقالت هيئة البث "سمحت السلطات الإسرائيلية لضابط عسكري أمريكي رفيع المستوى بالمشاركة كمراقب في مناورة سرية أجراها سلاح الجو الإسرائيلي قبل حوالي أسبوعين بقيام عشرات الطائرات بمحاكاة هجوم على أهداف بعيدة تشمل أهدافا في إيران.



وبحسب هيئة البث فإن "التدريب العسكري السري جرى قبل أسبوعين باستخدام عشرات المقاتلات، وذلك خلال المحادثات الأخيرة حول البرنامج النووي الإيراني".



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن "التدريب شمل عدة سيناريوهات، بينها التزود بالوقود جوا، هجوم على هدف بعيد المدى والتعامل مع صواريخ أرض- جو".

تأتي هذه الخطوة عقب اجتماع المنتدى الأمريكي-الإسرائيلي الاستراتيجي حول القضية الإيرانية، الأسبوع الماضي، حيث ذكر البيان الأمريكي أن "كلا الجانبين اتفقا على تواجد

إضافة لذلك، من المرتقب إجراء عدة تدريبات مشتركة لكلا الجيشين، بينها تدريب "جونيفور كوبرا"، الذي يحاكي اعتراض صواريخ بعيدة المدى.