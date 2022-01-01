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هنية يعزي بوفاة القائد في حماس محمد الكتري

الأربعاء 02 فبراير 2022 12:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعزي بوفاة القائد في حماس محمد الكتري



الدوحة/سما/

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عائلة محمد حمد الكتري "أبو العز" (68 عامًا) الذي انتقل إلى جوار ربه فجر اليوم الثلاثاء بعد حياة مليئة بالعطاء والجهاد والتربية والفداء.

وعبّر رئيس الحركة ع تعازيه الحارة برحيل أحد الرواد الأوائل للعمل العسكري في حركة حماس، مستحضرًا مشواره الجهادي والدعوي وعمله الدؤوب والمتواصل في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، مشيدًا بثباته وصموده طوال سنوات حياته رغم الأسر والمرض

. وقال "إننا نفقد اليوم قائدًا من قادة حماس وأحد رجالاتها الميامين، وداعيًا ومربيًا للأجيال، ومجاهدًا عرفته ميادين الدعوة والجهاد وخدمة الأسرى الأبطال".

وأضاف "رحل القائد الكتري حاملًا تاريخًا كبيرًا وناصعًا سجل فيه صفحات من التضحية والثبات، متنقلًا بين السجون والإبعاد في مرج الزهور والعمل الجهادي في صفوف كتائب القسام، وكانت له خبايا لا يعلمها إلا الله"، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

#اسماعيل هنية #حماس #محمد الكتري

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