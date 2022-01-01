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الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة توضح سبب رفضها المشاركة في معرض "إكسبو دبي"

الثلاثاء 01 فبراير 2022 11:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة توضح سبب رفضها المشاركة في معرض "إكسبو دبي"



الناصرة/سما/

نشرت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة توضيحا عبر "فيسبوك" لرفضها المشاركة في عروض فنية في الإمارات وتحديدا في معرض "إكسبو دبي 2022".

وقالت أبو آمنة: "ردا على أهلنا في الإمارات ورسائلهم اليومية التي تصلنا حول إقامة عروض فنية هناك، نوضح لكم بأن امتناعنا عن قبول عروض فنية حية نلقاكم من خلالها، رغم التوجهات الكثيرة، والدعوات التي نتلقاها من قبل عدة جهات رسمية منذ العامين الماضيين وحتى يومنا هذا، لهوَ من باب المسؤولية الوطنية، وتحديدا، رفضنا المشاركة في معرض "إكسبو دبي 2020"، والذي تمادى في تجاهله لمشاعر وحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة بعدما حدث في اليومين الأخيرين".

وأضافت: "تم هذا الرفض إنطلاقا من واجبنا في اتخاذ موقف واضح ضد كل ما يتعارض مع قضيتنا الأم، القضية الفلسطينية".

وتابعت: "ننوه بأن قرارنا ينبع من قناعات شخصية تخصنا ولا نفرضها على أحد، فلكل إنسان حريته في تحديد مسيرته الفنية تبعا لاعتباراته المهنية، ومبادئه الشخصية، والقيم الإنسانية التي تربى عليها".

وأردفت قائلة: "أما في حال تلقينا عروضا مستقبلية من مهرجانات أخرى لا تتعارض مع مواقفنا الوطنية، فمن الممكن أن نشارك فيها، بل ونرحب بذلك، إصرارا منا على أهمية التواصل مع شعوبنا العربية كافة، وجاليتنا الفلسطينية خاصة، وتأكيدا منا على ضرورة إيصال صوت قضيتنا الفلسطينية إلى كل مكان، وبكل الطرق الممكنة، لتبقى حية في نفوس الشرفاء.

#دلال أبو آمنة #الناصرة #القضية الفلسطينية

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