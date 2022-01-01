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فريج يزعم:"إسرائيل" ليست دولة فصل عنصري
الثلاثاء 01 فبراير 2022 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/
ادعى وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من حزب (ميرتس) اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ليست دولة فصل عنصري.
ويأتي تصريح فريج في تعقيب له على تقرير منظمة العفو الدولية الذي سلط الضوء على اعتداءات إسرائيل في الضفة الغربية وقالت إنها دولة فصل عنصري، وفق موقع "سيروجيم" العبري.
وقال فريج إن "إسرائيل لديها العديد من المشاكل التي يجب حلها خاصة في الأراضي المحتلة".
#عيساوي فريج
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