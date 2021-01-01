منظمة إسرائيلية تطالب بسجن راشقي الحجارة 10 سنوات

القدس المحتلة/سما/

طالبت الحركة الأمنية في إسرائيل وزير الجيش الإسرائيلي بفرض حد أدنى من العقوبات على الفلسطينيين راشقي الحجارة الزجاجات الحارقة صوب المركبات الإسرائيلية



وقالت الحركة وفق القناة 7 العبرية إن عقوبة إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف يجب أن تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات.



وأضافت: "رمي الحجارة لا يختلف عن إطلاق النار، لكننا تعودنا على التعايش معها وهذا يحدث على الطرقات في الضفة، وفي النقب وعلى طريق بئر السبع".



وطالبت الحركة باعتبار رمي الفلسطينيين الحجارة على الطريق السريع محاولة قتل.



وأشارت الحركة إلى أن رشق الحجارة نجم عنه أضرار اقتصادية بخزائن الدولة لأن السيارات التي تضررت من جراء رشق الحجارة يتم صيانتها وإعادة تأهيلها من خلال ضريبة الأملاك.



ولفتت إلى أن هناك زيادة بنسبة 210٪ في عدد هجمات رشق الحجارة و 156٪ في عدد هجمات زجاجات المولوتوف خلال 2021.