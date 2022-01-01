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انتخاب وليد العوض رئيسا للجنة اللاجئين في المجلس الوطني وصلاح اليوسف مقرراً

الثلاثاء 01 فبراير 2022 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب وليد العوض رئيسا للجنة اللاجئين في المجلس الوطني وصلاح اليوسف مقرراً



غزة/سما/

 في اجتماعٍ خاص عبر تقنية زوم ضم اعضاء لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني عقد يوم الثلاثاء في مقري المجلس الوطني في عمان ورام الله وسفارة فلسطين في بيروت ومقر دائرة شئون اللاجئين في غزة وبحضور أعضاء اللجنة التنفيذية عزام الاحمد وأحمد ابو هولي رئيس دائرة شئون اللاجئين تم انتخاب وليد العوض رئيساً للجنة اللاجئين وصلاح اليوسف مقرراً .

وقد  اكد المجتمعون على اهمية التحرك على مختلف الصعد لتفعيل قضية اللاجئين في مواجهة المخاطر الكبيرة التي تتهددها مشددين على رفض التوطين والتمسك بحق العودة، كما اكدوا على رفض اي تقليصات لخدمات الاونروا مؤكدين على اهمية استمرار عملها كتجسيد لمسئولية المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين ويأتي ذلك في سياق ضرورة تفعيل اللجان الدائمة للمجلس الوطني الفلسطيني ودوائر منظمة التحرير كافة للقيام بدورها ومسئولياتها تجاه شعبنا الفلسطيني .

#وليد العوض #لجنة اللاجئين في المجلس الوطني #صلاح اليوسف

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