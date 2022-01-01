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غانتس يعقد جلسة تقييم مع الشاباك من أجل القضاء على جرائم المستوطنين

الثلاثاء 01 فبراير 2022 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعقد جلسة تقييم مع الشاباك من أجل القضاء على جرائم المستوطنين



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلام عبرية اليوم الثلاثاء، بأن وزير الجيش الإسرائيلي بني غانتس أجرى جولة في مستوطنات الضفة الغربية وتفقد بؤرة شوماش الاستيطانية شمال نابلس.

وذكرت القناة 7 العبرية أن قائد الضفة بالجيش اللواء يهودا فوكس، ومنسق العمليات في الأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، رافقا غانتس في جولته

وأوضحت أن غانتس عقد جلسة تقييم مع رئيس الشاباك رونين بار ورئيس شرطة المنطقة عوزي ليفي، من أجل القضاء على جرائم المستوطنين

وقال غانتس: “سنعمل ضد أي انحراف عن معايير وقيم الجيش الإسرائيلي، كما رأينا في قضية وفاة الفلسطيني عمر الأسعد. وسيستمر التحقيق في هذا الأمر “.

وأضاف: “التقيت بأفراد من الجيش الإسرائيلي يتعاملون مع الجريمة القومية وإرهاب المستوطنين، والجيش والشرطة والشاباك يستخدمون كل الوسائل لمنع ذلك، وهذا صراع مهم للأمن ولصورتنا الأخلاقية”.

#غانتس #الشاباك #جرائم المستوطنين

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