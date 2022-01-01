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المفتي العام : الإثنين 28 شباط ذكري الاسراء والمعراج

الثلاثاء 01 فبراير 2022 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي العام : الإثنين 28 شباط ذكري الاسراء والمعراج



رام الله/سما/

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين أن يوم الأربعاء الموافق 2 شباط هو غرة شهر رجب لعام 1443هجري، وبناء عليه فإن الذكرى العطرة للإسراء والمعراج تكون يوم الإثنين السابع والعشرين من رجب الموافق 28 شباط 2022.

وبهذه المناسبة، دعا الشيخ حسين العرب والمسلمين إلى دعم الشعب الفلسطيني والمرابطين في القدس، مذكراً بما يتعرض له مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم من اعتداءات تطال بنيانه وساحاته ورواده، ما يستدعي بذل أقصى الجهود لحمايته وتحريره والمرابطة فيه وشد الرحال إليه، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحرر المسجد الأقصى المبارك من ظلم الاحتلال.

#ذكرى الاسراء والمعراج

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