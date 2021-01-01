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مهندسة كويتية تلغي مشاركتها في مهرجان "إكسبو دبي" رفضاً للتطبيع

الثلاثاء 01 فبراير 2022 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهندسة كويتية تلغي مشاركتها في مهرجان "إكسبو دبي" رفضاً للتطبيع



الكويت/سما/

 أعلنت المهندسة الكويتية والمخترعة العالمية جنان الشهاب، إلغاء مشاركتها رسمياً في معرض "إكسبو دبي"، رفضاً للتطبيع.

وجاء قرار الشهاب، الذي أعلنته اليوم الثلاثاء، بعد أن نشر حساب المعرض إعلاناً على حسابه في إنستغرام قال فيه: "لنحتفل مع إسرائيل".

وردّت الشهاب على إعلان المعرض بالترويج للاحتلال، بإلغاء متابعتها وإعلان انسحابها من المؤتمر.

وقبل أيام، انسحب لاعب المنتخب الكويتي للتنس، محمد العوضي، من مواجهة لاعب "إسرائيلي"، في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عاما، المقامة في ‫دبي.

يشار إلى أن البرلمان الكويتي أعلن في مايو 2021 الموافقة على “تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل"، وإجراء تعديلات لتشديد العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبيع.

#الكويت #اكسبو دبي

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