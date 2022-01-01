مجدلاني يشدد على أهمية مشاركة الكل الوطني في اجتماع المجلس المركزي

رام الله/سما/

شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني على أهمية عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير يوم الأحد المقبل، لبحث ما سيترتب لاحقا.

وأكد مجدلاني، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أهمية مشاركة الكل الوطني لإنجاح هذه الجلسة، وأهمية تفعيل أطر ومؤسسات المنظمة وضمان استمرارية الحفاظ على حقوق شعبنا ومواجهة سياسة الإبادة التي تقوم بها حكومة بينيت.

وتابع أن الاجتماع الذي عقد اليوم للجنة التحضيرية للمجلس المركزي هو الاجتماع الثاني، وسيتم عقد سلسلة من الاجتماعات عشية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لإيجاد قواسم مشتركة والتوافق على مخرجات المجلس المركزي.