  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مجدلاني يشدد على أهمية مشاركة الكل الوطني في اجتماع المجلس المركزي

الثلاثاء 01 فبراير 2022 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يشدد على أهمية مشاركة الكل الوطني في اجتماع المجلس المركزي



رام الله/سما/

شدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني على أهمية عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير يوم الأحد المقبل، لبحث ما سيترتب لاحقا.

وأكد مجدلاني، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أهمية مشاركة الكل الوطني لإنجاح هذه الجلسة، وأهمية تفعيل أطر ومؤسسات المنظمة وضمان استمرارية الحفاظ على حقوق شعبنا ومواجهة سياسة الإبادة التي تقوم بها حكومة بينيت.

وتابع أن الاجتماع الذي عقد اليوم للجنة التحضيرية للمجلس المركزي هو الاجتماع الثاني، وسيتم عقد سلسلة من الاجتماعات عشية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني لإيجاد قواسم مشتركة والتوافق على مخرجات المجلس المركزي.

#احمد مجدلاني #المجلس المركزي الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة الجيش: دحلان وجد طريقا التفافيا تجاوز فيه رام الله

الأرصاد: منخفضان جويان يضربان الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع..ماذا عن الثلوج ؟

غزة: وفاة قيادي بحماس بعد صراع مع المرض

هآرتس: عن "موت" مسن فلسطيني.. ضباط إسرائيليون: جنودنا لم يروا أمامهم إنساناً

السلطات السعودية تعدم مصريا وفلسطينيا وسعوديا

العراق.. مقتل متحول جنسيا على يد شقيقه في دهوك (صور)

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

فحص

الصحة تصدر بيانا بخصوص ما يتم تدواله عن بيع الصيدليات لفحص كورونا المنزلي دون أدنى علم

مصادر تكشف موعد ونسبة رواتب الموظفين الحكوميين

فف

إحباط إسرائيلي من فشل الجيش في هزيمة الفلسطينيين: اعتراف آيزنكوت عيب كبير وواقع الدولة الواحدة"كارثة"

التعليم: خيار العدول عن التعليم الوجاهي بالمدارس غير وارد لعدة أسباب...

الصحة: 12 حالة وفاة بينهم رضيعة و11016 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية