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"جبهة التحرير": اجتماع المجلس المركزي سيكون بغاية الأهمية في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها قضيتنا

الثلاثاء 01 فبراير 2022 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
"جبهة التحرير": اجتماع المجلس المركزي سيكون بغاية الأهمية في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها قضيتنا



رام الله/سما/

أكد عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية سفيان مطر مشاركة الجبهة في اجتماع المجلس المركزي الأسبوع المقبل، مشددا على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتغول والإجرام الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية واقتلاع المواطنين من عدة مناطق.

وشدد مطر، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، على أهمية مشاركة فصائل منظمة التحرير في اجتماع المجلس المركزي، مبينا أن مشاركة الفصائل في هذا الاجتماع ركيزة أساسية وأن من يريد طرح أي قضية فليناقشها داخل الأطر الشرعية لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

#جبهة التحرير الفلسطينية

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