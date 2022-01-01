وزيرة الصحة: أعداد المصابين بـكوفيد-19 تشهد صعوداً كبيراً

رام الله/سما/

اجتمعت، اليوم الثلاثاء، لجنة كورونا الوزارية لبحث الحالة الوبائية وملف التطعيم ضد فيروس كورونا ومختلف الاستعدادات لمواجهة الموجة الحالية من انتشار الفيروس.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن أعداد المصابين تشهد صعوداً كبيراً، وبحثنا اليوم جهوزية مختلف مراكز العلاج الحكومية، من حيث أقسام علاج كورونا وغرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى كوفيد-19، واللوازم الطبية، وخطط التعامل مع كافة المرضى.



وتناول الاجتماع خطط زيادة عدد مراكز الفحص في مختلف المحافظات بهدف تخفيف الاكتظاظ وزيادة استيعاب أكبر قدر من المواطنين.

وبحث الاجتماع بروتوكولات التعامل مع المرضى بشكل عام، ومرضى كوفيد-19 في مراكز العلاج، إضافة لبروتوكلات الفحص المختلفة.

تم الحديث عن مجريات الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا، حيث أكدث اللجنة على ضرورة حصول كافة المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والالتزام بالجرعات الموصى بها من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، والالتزام أيضاً بالإجراءات الوقاية، منعاً لانتشار الفيروس.