اللجنة التحضيرية لانعقاد المجلس المركزي تناقش التحضيرات لعقده في موعده المحدد

رام الله/سما/

تواصل اللجنة التحضيرية الخاصة بانعقاد المجلس المركزي الفلسطيني عقد جلساتها، وذلك من أجل وضع اللمسات الأخيرة والبحث في الملفات التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر، علما بأنه تم توجيه الدعوات لأعضاء المؤتمر للمشاركة فيه في السادس من شهر شباط الحالي.

وقد اجتمعت اللجنة اليوم الثلاثاء، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة كافة أعضائها، وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، حيث ناقش الحضور مشاريع القرارات واستكمال التحضيرات في إطار المخرجات التي ستصدر عن الحوارات والقرارات السياسية والتنظيمية والإدارية، لمواجهة المخططات الإرهابية الاستعمارية الاستيطانية، ومحاولات التهرب من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية، وحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما ناقشت اللجنة التحضيرية لـ"المركزي" تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار الجامع للشعب الفلسطيني، وإعادة الاعتبار لمبادرة السلام العربية نصا وروحا وتسلسلا، ووقف الهرولة من البعض العربي نحو التطبيع، وما يسمى بالاتفاقيات الإبراهيمية التي لا تعبر عن السلام بمجمله.

يذكر أن المجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضائه، ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية وهيئة رئاسة المجلس الوطني وممثلي فصائل "م.ت.ف" وعدد من المستقلين والاتحادات الشعبية ورؤساء اللجان الدائمة في المجلس الوطني وممثلين عن المجلس العسكري، ويبلغ مجموع الأعضاء 141 .

ويجتمع المجلس المركزي ما بين دورتي المجلس الوطني، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس المركزي جلسات طارئة بناءً على طلب من اللجنة التنفيذية، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.

وقد نشأ المجلس المركزي الفلسطيني بناء على مقررات الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1973، حيث تقرر تشكيل مجلس مركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بهدف معاونة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية.

ويختص المجلس المركزي باتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني، وكذلك مناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ اللجنة التنفيذية لقرارات المجلس الوطني، وكذلك الاطلاع على حسن سير عمل دوائر المنظمة وتقديم التوصيات اللازمة بذلك إلى اللجنة التنفيذية، وتشكيل لجان دائمة من بين أعضاء المجلس الوطني ويكون رؤساء اللجان الدائمة من أعضاء المجلس المركزي، بحيث تكون مهمة اللجان الدائمة إعداد الدراسات والبحوث في المسائل المحالة من المجلس المركزي أو اللجنة التنفيذية.

وتكون جلسات المجلس المركزي سرية ولا يجوز حضورها لغير الأعضاء، إلا أنه يجوز للرئيس في حالات استثنائية تقتضيها المصلحة العامة أن يدعو من هم من غير الأعضاء للمشاركة في أعمال المجلس أو الإدلاء ببيانات، ولا يحق لهم التصويت، ويكون النصاب القانوني لانعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة لكامل الحضور إلا في الحالات الخاصة التي نص فيها على خلاف ذلك.