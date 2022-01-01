صدور كتاب " شيليا وحلم الجرمق" عن الثورتين الفلسطينية والجزائرية

رام الله/سما/

صدر عن دار كل شيء الحيفاوية ناشرون اليوم الثلاثاء، كتاب "شيليا وحلم الجرمق" للكاتب الفلسطيني ناصر عطا الله، والكاتبة الجزائرية نورا نور الشمس نعيمي.

والكتاب عبارة عن رسائل متبادلة بين غزة وباتنة، تتناول الثورتين الفلسطينية والجزائرية، وبعض جوانب حياة الشعبين في واقع يشهد تغييرات غير متوقعة، كما تبحث أحداث تاريخية مفصلية، وتتناول شخصيات قيادية وثقافية ووطنية في البلدين، كما تعبر عن جمال الجغرافيا ارتباطًا بشخصيات ولدت فيها، بلغة شعرية آسرة، وفيض لغوي جذاب.

قدم للكتاب محافظ محافظة غزة الوزير إبراهيم أبو النجا، الذي عاش جزءاً من حياته في الجزائر واطلع على تفاصيل كثيرة في حياة الشعب الجزائري، كما خاض نضاله الوطني من أجل فلسطين في الجزائر.

يقع الكتاب في 210 صفحات من القطع المتوسط، ولوحة الغلاف للفنان الفلسطيني الدكتور خالد نصار، خصصها للكتاب تقديرًا لمكانة الجزائر في نفوس الشعب الفلسطيني.