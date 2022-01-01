قناة عبرية: "إسرائيل" وافقت على تزويد الإمارات بمنظومات إنذار مبكر

القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "13"، الليلة الماضية، أنّ إسرائيل وافقت على تزويد الإمارات بمنظومات للإنذار المبكر لمساعدتها في الكشف عن الصواريخ التي يتم إطلاقها صوب أراضيها قبل إصابة أهدافها.

وقال المعلّق العسكري للقناة، ألون بن ديفيد، إنّ منظومات الإنذار المبكر التي قررت إسرائيل تزويدها للإمارات، تشمل أجهزة رادار وبرمجيات تحكّم.

وأشار إلى أنّ تل أبيب تهدف من هذا القرار الذي جاء بعد شنّ جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) سلسلة هجمات على العمق الإماراتي، إلى تدشين نظام دفاع إقليمي يمكن أن تستفيد منه مستقبلاً.

وأبرز بن ديفيد أنّ تل أبيب يمكنها أن توظف منظومات الإنذار المبكر التي ستزوّد بها الإمارات من أجل الحصول على إنذارات مسبقة حول هجمات صاروخية يمكن أن تخطط إيران لتنفيذها مستقبلاً ضد العمق الإسرائيلي.

يشار إلى أنّ إسرائيل كانت قد رفضت في السابق بيع منظومات دفاع جوي للإمارات من طراز "القبة الحديدية" و"العصا السحرية" خشية أن تتسرب التقنيات التي تقوم عليها تلك المنظومات إلى إيران، كما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" مؤخراً.



وحول دلالة تعمّد إطلاق الصواريخ على الإمارات في الوقت الذي كان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يزور أبوظبي، قال المعلّق الإسرائيلي إنّ "الحوثيين وإيران يخشون أن تتحوّل الإمارات إلى قاعدة عسكرية متقدّمة لإسرائيل".