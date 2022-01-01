  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

قناة عبرية: "إسرائيل" وافقت على تزويد الإمارات بمنظومات إنذار مبكر

الثلاثاء 01 فبراير 2022 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: "إسرائيل" وافقت على تزويد الإمارات بمنظومات إنذار مبكر



القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "13"، الليلة الماضية، أنّ إسرائيل وافقت على تزويد الإمارات بمنظومات للإنذار المبكر لمساعدتها في الكشف عن الصواريخ التي يتم إطلاقها صوب أراضيها قبل إصابة أهدافها.

وقال المعلّق العسكري للقناة، ألون بن ديفيد، إنّ منظومات الإنذار المبكر التي قررت إسرائيل تزويدها للإمارات، تشمل أجهزة رادار وبرمجيات تحكّم.

وأشار إلى أنّ تل أبيب تهدف من هذا القرار الذي جاء بعد شنّ جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) سلسلة هجمات على العمق الإماراتي، إلى تدشين نظام دفاع إقليمي يمكن أن تستفيد منه مستقبلاً.

وأبرز بن ديفيد أنّ تل أبيب يمكنها أن توظف منظومات الإنذار المبكر التي ستزوّد بها الإمارات من أجل الحصول على إنذارات مسبقة حول هجمات صاروخية يمكن أن تخطط إيران لتنفيذها مستقبلاً ضد العمق الإسرائيلي.

يشار إلى أنّ إسرائيل كانت قد رفضت في السابق بيع منظومات دفاع جوي للإمارات من طراز "القبة الحديدية" و"العصا السحرية" خشية أن تتسرب التقنيات التي تقوم عليها تلك المنظومات إلى إيران، كما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" مؤخراً.


وحول دلالة تعمّد إطلاق الصواريخ على الإمارات في الوقت الذي كان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يزور أبوظبي، قال المعلّق الإسرائيلي إنّ "الحوثيين وإيران يخشون أن تتحوّل الإمارات إلى قاعدة عسكرية متقدّمة لإسرائيل".

#الامارات #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة الجيش: دحلان وجد طريقا التفافيا تجاوز فيه رام الله

الأرصاد: منخفضان جويان يضربان الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع..ماذا عن الثلوج ؟

غزة: وفاة قيادي بحماس بعد صراع مع المرض

هل ستغلق "الأونروا" مدارسها بغزة في ظل انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" ؟

هآرتس: عن "موت" مسن فلسطيني.. ضباط إسرائيليون: جنودنا لم يروا أمامهم إنساناً

السلطات السعودية تعدم مصريا وفلسطينيا وسعوديا

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي

الأخبار الرئيسية

فف

إحباط إسرائيلي من فشل الجيش في هزيمة الفلسطينيين..اعتراف آيزنكوت عيب كبير

التعليم: خيار العدول عن التعليم الوجاهي بالمدارس غير وارد لعدة أسباب...

الصحة: 12 حالة وفاة بينهم رضيعة و11016 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

لجنة الإعمار المصرية : 9 شركات فلسطينية تتولى بناء المدن السكنية بغزة

الأحمد: الدعوات والتحضيرات للمجلس المركزي انتهت وكلمة هامة وشاملة للرئيس

الاتصالات الفلسطينية