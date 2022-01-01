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بلدية غزة تستأنف صيانة الشوارع المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي

الثلاثاء 01 فبراير 2022 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تستأنف صيانة الشوارع المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي



غزة/سما/

استأنفت بلدية غزة أعمال الصيانة المؤقتة للشوارع المتضررة من العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في شهر آيار/مايو من العام الماضي.

وشرعت البلدية صباح الثلاثاء، بصيانة 5 شوارع رئيسة تضررت من العدوان بعد توفر المواد اللازمة لأعمالها.

وأفادت البلدية في تصريح لها بأن الشوارع التي يجري العمل بها حالياً تبلغ مساحة العمل الإجمالية بها نحو 6700 متراً مربعاً وتشمل؛ صيانة المنطقة المتضررة في المنطقة الشرقية من شارع بغداد بحي الشجاعية بمساحة إجمالية تبلغ نحو 3200 متراً مربعاً، وشارع الأقصى المعروف بشارع الصناعة جنوب دوار " الدحدوح " بمساحة إجمالية تبلغ نحو 2200 متراً مربعًا.


وأضافت أنه تم أيضاً البدء بصيانة شارع جمال عبد الناصر "الثلاثيني" مقابل تقاطع الجامعات من جهة الشمال بمساحة إجمالية تبلغ نحو 800 متراً مربعاً، وكذلك شارع مدحت الوحيدي بجوار مدينة عرفات للشرطة من جهة الجنوب بمساحة إجمالية تبلغ 350 متراً مربعاً، وشارع الجزائر من جهة الغرب بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1500 متراً مربعاً.

وبينت البلدية أنه يتم استخدام بلاط من نوع "إنترلوك" المخصص للشوارع في أعمال الصيانة، بالإضافة إلى صيانة حجر الجبهة في المناطق المتضررة المذكورة ويتوقع الانتهاء من الأعمال في نهاية الأسبوع الحالي.

وكانت بلدية غزة قد أجرت أعمال صيانة مؤقتة وعاجلة للشوارع التي تضررت من العدوان بهدف إعادة فتحها وتسهيل الحركة عليها لحين توفر مشاريع لإعادة إعمارها بشكل دائم، لاسيما الشوارع والمفترقات الرئيسة في المدينة.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي قد ألحق أضرارًا كبيرة وبالغة في البنية التحتية في المدينة وشملت هذه الأضرار نحو 158 ألف متر مربع في الطرق، و54 ألف متر مربع في الأرصفة، بالإضافة إلى تضرر كبير في شبكات المياه والصرف الصحي، وشبكات الإنارة، ومرافق خدماتية أخرى.

#بلدية غزة #العدوان الاسرائيلي

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