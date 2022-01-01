الأونروا بغزة تصدر توضيحاً حول آلية العمل داخل مراكزها الصحية

غزة/سما/

أعلنت وكالة الأونروا في غزة عن آلية العمل داخل عياداتها ومراكزها الصحية في ظل انتشار تحور اميكرون في قطاع غزة.

وأوضحت "الأونروا"، أنه في ظل تصاعد المنحنى الوبائي لفيروس كوفيد-19 في قطاع غزة وما يصاحبه من ازدياد في عدد المستفيدين المترددين على المراكز الصحية التابعة للأونروا وما يترتب على ذلك من تزاحم للمستفيدين داخل هذه المراكز، فإن الأونروا في غزة تهيب بالمراجعين الكريم الالتزام بإجراءات السلامة الخاصة بفايروس كوفيد-19 من استخدام الكمامة والتباعد الجسدي.

وأضافت "كما نرجو منكم عدم زيارة المراكز الصحية إلا اذا كانت الحالة الصحية تستدعي ذلك، ولم تتحسن بالعلاجات المنزلية، حتى نستطيع تقديم الرعاية الصحية لمن هم أكثر حاجة لها، ولنساعد في الحد من انتشار الفايروس بين أفراد المجتمع. ونرجو ممن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالجهاز التنفسي ويحتاجون للرعاية الصحية التوجه إلى نقطة الفرز التنفسي وعدم الاختلاط ببقية المراجعين في العيادة من الفئات الهشة كالحوامل وكبار السن".



ونوهت إلى أنه من الملاحظ أن المتحور أوميكرون من فيروس كوفيد-19 سريع الانتشار، ولكنه أقل خطورة وتبعات صحية خاصة للأشخاص الحاصلين على اللقاح المضاد لكوفيد-19.