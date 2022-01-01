"فتح" تعقب على تقرير منظمة العفو الدولية

رام الله/سما/

عقب عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والمتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، على تقرير منظمة العفو الدولية "امنستي".

وأكّد القواسمي أن تقرير منظمة العفو الدولية "امنستي" محل ترحيب، وهو يعكس جزءًا مهما من حقيقة دولة الاحتلال الإسرائيلية وممارساتها العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية جمعاء.

وأضاف: "نعم نتفق تماما مع هذا التقرير في وصف إسرائيلي بدولة الفصل العنصري ونظام الأبارتهايد وأن ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني جرائم ضد الانسانية، وهذا يتطلب خطوات حقيقية من كافة الأطراف الدولية ذات الصلة لوقف هذه الممارسات العنصرية والمنبوذة دوليا."

وشدد على أن هذا التقرير هو شهادة إضافية لمن يشكك بممارسات إسرائيل، أو يدعي أنها تدافع عن نفسها، او أنها دولة ديمقراطية، فإسرائيل ووفقا لهذا التقرير وغيره من التقارير الحقوقية الدولية تعبر عن أبشع انظمة الأبارتهايد والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.