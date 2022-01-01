  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فتح" تعقب على تقرير منظمة العفو الدولية

الثلاثاء 01 فبراير 2022 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح" تعقب على تقرير منظمة العفو الدولية



رام الله/سما/

عقب عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والمتحدث الرسمي باسمها أسامة القواسمي، على تقرير منظمة العفو الدولية "امنستي".

وأكّد القواسمي أن تقرير منظمة العفو الدولية "امنستي" محل ترحيب، وهو يعكس جزءًا مهما من حقيقة دولة الاحتلال الإسرائيلية وممارساتها العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية جمعاء.

وأضاف: "نعم نتفق تماما مع هذا التقرير في وصف إسرائيلي بدولة الفصل العنصري ونظام الأبارتهايد وأن ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني جرائم ضد الانسانية، وهذا يتطلب خطوات حقيقية من كافة الأطراف الدولية ذات الصلة لوقف هذه الممارسات العنصرية والمنبوذة دوليا."

وشدد على أن هذا التقرير هو شهادة إضافية لمن يشكك بممارسات إسرائيل، أو يدعي أنها تدافع عن نفسها، او أنها دولة ديمقراطية، فإسرائيل ووفقا لهذا التقرير وغيره من التقارير الحقوقية الدولية تعبر عن أبشع انظمة الأبارتهايد والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

#اسامة القواسمي #منظمة العفو الدولية

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة الجيش: دحلان وجد طريقا التفافيا تجاوز فيه رام الله

الأرصاد: منخفضان جويان يضربان الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع..ماذا عن الثلوج ؟

غزة: وفاة قيادي بحماس بعد صراع مع المرض

هل ستغلق "الأونروا" مدارسها بغزة في ظل انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" ؟

هآرتس: عن "موت" مسن فلسطيني.. ضباط إسرائيليون: جنودنا لم يروا أمامهم إنساناً

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي

السلطات السعودية تعدم مصريا وفلسطينيا وسعوديا

الأخبار الرئيسية

التعليم: خيار العدول عن التعليم الوجاهي بالمدارس غير وارد لعدة أسباب...

الصحة: 12 حالة وفاة بينهم رضيعة و11016 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

لجنة الإعمار المصرية : 9 شركات فلسطينية تتولى بناء المدن السكنية بغزة

الأحمد: الدعوات والتحضيرات للمجلس المركزي انتهت وكلمة هامة وشاملة للرئيس

61f900014c59b761fb5b4603

العفو الدولية تصدر تقريرها الرسمي حول "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"

الاتصالات الفلسطينية