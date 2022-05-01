  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

الثلاثاء 01 فبراير 2022 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء يوم الثلاثاء، عن آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء.

وأكدت الهيئة ، على أن السفر سيكون للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/6)، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5).

وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 6:00 صباح غدٍ الأربعاء، في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية لكل مسافر.

وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/6) اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5) اضغط هنا

#السفر عبر معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

اذاعة الجيش: دحلان وجد طريقا التفافيا تجاوز فيه رام الله

الأرصاد: منخفضان جويان يضربان الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع..ماذا عن الثلوج ؟

غزة: وفاة قيادي بحماس بعد صراع مع المرض

هل ستغلق "الأونروا" مدارسها بغزة في ظل انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" ؟

هآرتس: عن "موت" مسن فلسطيني.. ضباط إسرائيليون: جنودنا لم يروا أمامهم إنساناً

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي

السلطات السعودية تعدم مصريا وفلسطينيا وسعوديا

الأخبار الرئيسية

التعليم: خيار العدول عن التعليم الوجاهي بالمدارس غير وارد لعدة أسباب...

الصحة: 12 حالة وفاة بينهم رضيعة و11016 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

لجنة الإعمار المصرية : 9 شركات فلسطينية تتولى بناء المدن السكنية بغزة

الأحمد: الدعوات والتحضيرات للمجلس المركزي انتهت وكلمة هامة وشاملة للرئيس

61f900014c59b761fb5b4603

العفو الدولية تصدر تقريرها الرسمي حول "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"

الاتصالات الفلسطينية