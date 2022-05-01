آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، مساء يوم الثلاثاء، عن آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء.

وأكدت الهيئة ، على أن السفر سيكون للحافلات الثالثة والرابعة والخامسة من كشف المسافرين رقم (2022/6)، والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5).

وطالبت الهيئة، المسافرين، التواجد في تمام الساعة 6:00 صباح غدٍ الأربعاء، في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية لكل مسافر.

وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/6) اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/5) اضغط هنا