"التربية" تخصص الإذاعة المدرسية لدعم المنتج الوطني

رام الله/سما/

أكدت وزارة التربية والتعليم مواصلة تنظيم الفعاليات التربوية الداعمة للمنتج الوطني، حيث ستخصص الإذاعة المدرسية الصباحية مرة واحدة شهرياً، بهدف تشجيع طلبة المدارس لاستهلاك المنتجات الوطنية ومحاربة بضائع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت "التربية" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الفعاليات تأتي استكمالاً لجهود الحملة الوطنية لدعم المنتج الفلسطيني، التي تُنفذ تحت شعار (منتجنا الوطني أولى).

ولفتت إلى أن تفاعل الطلبة عبر الإذاعة المدرسية، وتنفيذهم لنشاطات مميزة عكست معنى الاهتمام بالمنتجات الوطنية والتمسك بالهوية الجمعية، وتعظيم شعور الانتماء والافتخار بهذه المنتجات.

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