وزير الأوقاف والسفير التركي يطلقان برنامج توزيع المصاحف في فلسطين

رام الله/سما/

أطلق وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، وسفير تركيا في القدس أحمد رضا ديمير، اليوم الثلاثاء، برنامج توزيع المصاحف في فلسطين " ليكن القرآن هديتي" والمقدم من وقف الديانة التركية ورئاسة الشؤون الدينية في تركيا.

وتم إطلاق البرنامج من مقر أكاديمية القرآن الكريم والعلوم الشرعية في محافظة الخليل، حيث سيتم توزيع ٥٠ ألف مصحف، وأن المرحلة الأولى سيتم توزيع ٢٠ ألف مصحف في الضفة الغربية و٢٠ ألف مصحف في قطاع غزة والباقي في شهر رمضان المبارك، وسيكون لمدينة القدس والمسجد الأقصى النصيب الأكبر.

وحضر حفل إطلاق البرنامج رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، ورئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، وأعضاء الجمعية الخيرية الإسلامية وممثلون عن فعاليات الخليل الرسمية.

وفي بداية الحفل نقل الوزير تحيات ومباركة رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية للسفير وللحضور، حيث أكد أن هذا التعاون بين وزارة الأوقاف والجمعية الخيرية الإسلامية نتج عنه نجاح هذا المشروع العظيم، وهذا يدفعنا الى مزيد من المشاريع والبرامج مع شركائنا الأتراك خاصة مؤسسة وقف الديانة التركية ورئاسة الشؤون الدينية.

وقدم البكري شرحا عن برنامج توزيع المصاحف في فلسطين وآلية توزيع المصاحف في المحافظات والقدس، وتطلعات جميع الأطراف من أجل إنجازه وفق الخطط الموضوعة.

بدوره أشاد سفير تركيا بالعلاقات الفلسطينية التركية ونقل سلام وتحيات الشعب التركي للحضور، وأبدى استعداده التام للتعاون وتسهيل جميع البرامج والخطط المتعلقة بدعم وزارة الأوقاف والجمعية الخيرية الإسلامية.

وفي كلمة مسجلة ألقاها نائب رئيس مؤسسة وقف الديانة التركية عبد الرحمن طشطن، تحدث فيها عن هذا المشروع والذي بدأ قبل ٧ سنوات، حيث تم توزيع أكثر من٣ ملايين مصحف بكل العالم وبجميع اللغات، مؤكدا على الأهمية التي يوليها الشعب التركي لفلسطين والقدس، واستعداد هذا الشعب لتقديم ما يلزم للشعب الفلسطيني الصامد المجاهد.

الشيخ عكرمة صبري من جهته ركَّز على الأهمية التي يحملها هذا المشروع الخيِّر في أهدافه ومساعيه، لما لنشر القرآن وتوزيعه من نشر لخطاب الاعتدال والسماحة، داعياً إلى المزيد من هذه الحملات والمشاريع، خاصة في مدينة القدس والمسجد الأقصى.

في نهاية الحفل وقع وزير الأوقاف وأمين سر الجمعية الخيرية الإسلامية محمود القواسمي، اتفاقية تفاهم من أجل وضع آلية لتوزيع المصاحف في محافظات الوطن والقدس.