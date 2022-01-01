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"ليدرز" الدولية تطلق مشروع "ريسيت RESET" لدعم المشاريع الخضراء والمستدامة

الثلاثاء 01 فبراير 2022 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ليدرز" الدولية تطلق مشروع "ريسيت RESET" لدعم المشاريع الخضراء والمستدامة



رام الله/سما/

 أطلقت مؤسسة "ليدرز الدولية للتنمية الاقتصادية" مشروع "ريسيت RESET" لدعم المشاريع التجارية الخضراء والمستدامة في فلسطين، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج "إني للتعاون المشترك عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط"، بالشراكة مع مركز العمل الإقليمي للاستهلاك والإنتاج المستدام في مقاطعة كاتالونيا الإسبانية وشركاء آخرين في حوض المتوسط.

ويهدف المشروع إلى تحفيز وزيادة الأثر الاقتصادي والبيئي والاجتماعي النابع من الأعمال الخضراء، عن طريق بناء القدرات وتنمية نظم الدعم الإيكولوجية على المستوى المحلي والوطني والإقليمي.

كما يعمل المشروع على تحديد ودمج إنجازات سابقة في مجال دعم الأعمال التجارية الخضراء وتوظيفها في وضع سياسات من شأنها تيسير وتحفيز إنشاء المزيد من المشاريع الخضراء في حوض المتوسط، وعلى وجه الخصوص في فلسطين ولبنان وايطاليا وتونس واسبانيا واليونان.

ومدة المشروع 24 شهرًا يسعى خلالها إلى توفير الدعم اللازم للنظم البيئية الريادية والمبادرات التي تعزز الريادة الخضراء، وذلك من خلال التوجيه والتدريب والمساعدة التقنية، بالإضافة الى ترويج سياسات عامة لتنمية الأعمال الخضراء عبر سلسلة من التدابير على المستوى الإقليمي.

وسيقدم المشروع تدريبات ليضمن وصول المعرفة إلى أصحاب المشاريع الريادية الخضراء في المنطقة.

وسيطور المشروع دراسات استراتيجية في توجيه وتنمية المشاريع الخضراء، وبناء مجتمع افتراضي لتشبيك جميع الجهات المعنية في المشاركة على منصة واحدة.

وتبلغ ميزانية مشروع "ريسيت" الممول من الاتحاد الأوروبي مليون يورو.

#ليدزر #المشاريع الخضراء والمستدامة #فلسطين #الاتحاد الاوروبي

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