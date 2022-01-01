رام الله: اتفاقية تعاون مشترك لدعم الشباب الريادي في مجال الإبداع التكنولوجي

رام الله/سما/

وقّع المجلس الأعلى للإبداع والتميز ممثلاً برئيسه عدنان سمارة، ونقابة العلوم المعلوماتية التكنولوجية ممثلة بنقيبتها ميسون إبراهيم، اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بضاحية الريحان، اتفاقية تعاون مشترك.

وتشكل الاتفاقية النواة الرئيسية لدعم الشباب الريادي الفلسطيني في مجال الإبداع التكنولوجي على كافة المستويات وتعزيز قدراتهم الإبداعية في هذا المجال، بما في ذلك تطوير منظومة الريادة التكنولوجية في فلسطين.

وتتضمن الاتفاقية مشاركة الطرفين في إحياء الفعاليات المتنوعة التي يقدمها كل منهما والتي لها علاقة بالمعلوماتية التكنولوجية. بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتنسيق لنداءات مشتركة لاحتضان أو دعم مشاريع تكنولوجية تهدف إلى إيجاد حلول تكنولوجية لإشكالات في المجتمع الفلسطيني، وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات والمعارض المتخصصة وتشجيع احتضان المبدعين والرياديين محليا.