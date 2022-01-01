الصحة: 12 حالة وفاة بينهم رضيعة و11016 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله/سما/

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 حالة وفاة، و11016 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في قطاع غزة، وحالتان في الخليل، بينهم رضيعة بعمر شهرين من بلدة إذنا، وحالة في قلقيلية، وحالة في نابلس، نتيجة الإصابة بالفيروس.



وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “ضواحي القدس 217، طولكرم 678، الخليل 1004، بيت لحم 681، قلقيلية 247، رام الله والبيرة 1212، سلفيت 249، جنين 426، نابلس 1039، طوباس 116، أريحا والأغوار 198، قطاع غزة 2549، مدينة القدس 2400”.

ولفتت إلى وجود 82 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 173 مريضا، بينهم 25 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت الكيلة، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “ضواحي القدس 190، طولكرم 35، الخليل 194، بيت لحم 187، قلقيلية 6، رام الله والبيرة 200، سلفيت 18، جنين 60، نابلس 202، طوباس 51، أريحا والأغوار 70، قطاع غزة 100، مدينة القدس 1764”.